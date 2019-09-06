Водитель в Ставрополе спорил с алкотестером

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-06T15:11:37+03:00

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В Ставрополе сотрудники ДПС остановили водителя легковушки, который по всем признакам был пьян. 45-летний мужчина признался, что употреблял спиртное, но преступить закон его заставили непреодолимые жизненные обстоятельства. Он согласился пройти процедуру медосвидетельствования, прибор показал цифры, свидетельствующие о состоянии сильного опьянения. Но мужчина написал отказ, заявив, что не верит показаниям алкотестера, а в больницу за подтверждением не поедет.

Водителю грозит лишение прав и штраф в 30 тыс рублей. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Пьяный водитель в Ставрополе не поверил алкотестеру.

ИСТОЧНИК KP.RU