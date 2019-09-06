Ставрополец, не плативший алименты сыновьям, станет уголовником

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-06T16:25:55+03:00

Он пытался скрыться от ответственности у своего друга

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В Кировском округе мужчина оставил своих сыновей без средств к существованию, полгода не платив алименты. Официальной зарплаты у должника и не было, а деньги за шабашки он тратил на себя.

За безответственное отношение к судьбе детей ему назначили 20 часов обязательных работ, после чего он скрылся от приставов. Через месяц нерадивого отца нашли у друга в соседнем селе. На него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU