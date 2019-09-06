2019-09-06T17:25:05+03:00
Общество

По дорогам Ставрополья ездит SMART-офис

Сбербанк запустил мобильный банковский офис для жителей удаленных населенных пунктов
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Сегодня в селе Шишкино Благодарненского района состоялось торжественное открытие SMART-офиса. Теперь девять населенных пунктов Ставрополья, где нет стационарных отделений Сбербанка и устройств самообслуживания, будет обслуживать передвижной инновационный SMART-офис - специальный бронированный автомобиль, оборудованный как банковский офис. Автомобиль будет приезжать в удаленные населенные пункты: с. Бургун-Маджары и п. Ленинский Левокумского района, с. Преображенское и п. Терек Буденновского района, с. Варениковское Степновского района, с. Шишкино, с. Мирное, п. Большевик и х. Алтухов Благодарненского района.

В передвижном офисе можно совершить необходимые банковские операции: открыть счет или вклад, перевести деньги, получить наличные, пособия или пенсию, совершить платежи, в том числе за коммунальные услуги, подать заявку на кредит, получить консультацию специалиста и многое другое.

Появление на дорогах края SMART-офиса стало возможным в рамках реализации пилотного проекта ПАО Сбербанк, а маршрут движения разработан с учетом потребностей населения. Благодаря мобильному офису жителям удаленных территорий станут доступнее банковские услуги и товары народного потребления, ведь SMART-офис оснащен автолавкой с продовольственными товарами. По новой технологии – это современное отраслевое решение для потребительской кооперации.

Алексей Чванов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

- Сбербанк многое делает для организации альтернативного банковского обслуживания в удаленных районах. Сбербанк в рамках федерального проекта по развитию доступности банковских услуг в малых населенных пунктах запустил проект по обеспечению торгово-сервисных точек функциями банковского агента - снятию наличных с банковских карт и оплаты ЖКХ. Такой сервис успешно реализован уже более чем в двадцати населенных пунктах.

Я абсолютно уверен в успехе передвижного офиса, думаю, что он неоднократно продемонстрирует свою эффективность и востребованность на территории Ставропольского края. Такой формат обслуживания клиентов сельских территорий способствует росту доступности банковских услуг, обустройству удаленных зон, созданию современной социальной инфраструктуры и повышению качества жизни населения.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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