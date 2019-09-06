Блогер-миллиардер из списка "Forbes" сочинил рэп-хит для Нурмагомедова

СЕГОДНЯ 18:32 2019-09-06T18:35:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед боем между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье известный блогер и миллиардер Игорь Рыбаков выпустит новый трек под названием "Отец". Богатый певец посвятил песню Абдулманапу Нурмагомедову - отцу Хабиба.

Рыбаков считает, что главная причина того, почему бойца смешанных единоборств из Дагестана знают по всему миру, кроется именно в его отце. По мнению филантропа, Абдулманап смог в себе сочетать несколько ролей для Хабиба - роль отца, тренера, воспитателя и - что самое главное - мужчины.

- Песня выйдет в свет 7 сентября: именно в этот день состоится бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье в рамках турнира UFC 242. Я верю в победу российского Орла! - заявил миллиардер Рыбаков.

ИСТОЧНИК KP.RU