Водитель, проводивший прямой эфир в пути, попал в смертельное ДТП в КБР
Он не пропустил машину
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Вечером четверга около Нальчика произошло курьезное ДТП, виной которому стало активность одного из водителей в социальных сетях. На это указывают сотрудники полиции.
20-летний водитель Lifan ехал из Нальчика во Владикавказ, подспудно беседуя со своими подписчиками в социальных сетях. Молодой человек начал поворачивать и не заметил внедорожник Land Cruiser, который парень должен был пропустить. В итоге блогер погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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