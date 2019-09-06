Водитель, проводивший прямой эфир в пути, попал в смертельное ДТП в КБР

СЕГОДНЯ 19:33 2019-09-06T19:34:20+03:00

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Вечером четверга около Нальчика произошло курьезное ДТП, виной которому стало активность одного из водителей в социальных сетях. На это указывают сотрудники полиции.

20-летний водитель Lifan ехал из Нальчика во Владикавказ, подспудно беседуя со своими подписчиками в социальных сетях. Молодой человек начал поворачивать и не заметил внедорожник Land Cruiser, который парень должен был пропустить. В итоге блогер погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU