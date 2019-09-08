Хабиб подарит победную футболку благотворительному фонду Дастина Порье

СЕГОДНЯ 00:11 2019-09-08T00:25:15+03:00

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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отдаст свою футболку на благотворительность. После безоговорочной победы над Дастином Порье дагестанец взял слово и сделал акцент на том, что взаимное уважение — главное качество, которое должны демонстрировать спортсмены.

Свои слова Хабиб готов подтвердить делом. Боец пообещал, что выставит победную майку на аукцион, а вырученные средства отправит на благотворительность. При чём отдаст их в фонд Порье.

Напомним, титульный бой в лёгком весе между американцем и россиянином завершился капитуляцией американского бойца. Нурмагомедов использовал свою сильную сторону — борьбу. Он перевёл бой в партер, где и закончил всё в третьем раунде с помощью удушающего приёма.

Как закончились остальные поединки UFC 242 вы можете узнать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU