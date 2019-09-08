2019-09-08T03:33:35+03:00
Спорт

Последний Император больше не первый: Хабиб побил рекорд Федора Емельяненко

Хабиб Нурмагомедов выиграл 28 бой подряд
Иван НЕТРЕБКО
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Хабиб Нурмагомедов остается непобежденным на протяжении 11 летХабиб Нурмагомедов остается непобежденным на протяжении 11 летФото: REUTERS
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Победа Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на UFC 242 стала 28-й в карьере дагестанского спортсмена подряд. Тем самым Хабиб побил рекорд Федора Емельяненко - Последний Император не знал поражений на протяжении 27 встреч, с апреля 2001 по июнь 2010 года. Беспроигрышная серия «Орла» же длится с сентября 2008 года. Это лучшее достижение среди российских спортсменов. А вот до мирового рекорда Хабибу еще далеко: он принадлежит американцу Трэвису Фултону, который сумел выиграть 40 раз подряд!

Будет ли стремиться к этому достижению Нурмагомедов? Как признался боец на пресс-конференции после UFC 242, пока что он хочет просто отдохнуть, а планы на будущее он начнет строить после того, как одолеет стейк, бургер с двойным сыром и запьет все это ледяным соком.

Полную версию пресс-конференции смотрите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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