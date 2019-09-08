Из сирийских тюрем в Москву привезли детей заключенных

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-08T09:40:34+03:00

Позже их доставят в Дагестан и Чечню

Изменить размер текста: A A

Из Сирии привезли четырех детей, родители которых покинули Россию. Их родили в местных тюрьмах, поэтому ни ребенок не видел теплоты и комфорта. О доставке рассказала уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова в своих социальных сетях.

- Самолет прибыл с базы Хмеймим в Москву. Как жалко будить. Дети уснули сразу после того, как покушали. Да, еда очень отличалась от тюремной, - написала омбудсмен.

Как отмечает Кузнецова, всех четырех детей отдадут их родственникам в России. Один ребенок поедет в Дагестан, остальные - в Чечню.

ИСТОЧНИК KP.RU