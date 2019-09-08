Освобожденные по УДО Кокорин и Мамаев ответили на приглашение Кадырова

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-08T10:18:02+03:00

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Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, которых недавно выпустили по УДО, ответили на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова прийти в грозненский "Ахмат". Спортсмены поблагодарили его за такую смелость и любезность, сказали они в эфире радио "Говорит Москва".

- Поэтому в любом случае огромное спасибо за то, что на тот момент он сделал нам такое предложение. Но мы повторимся, наверное, что в любом случае мы отталкиваемся от наших клубов, как они скажут — так и сделаем, - отметил Кокорин ведущему.

Павел Мамаев ранее отмечал, что его приглашали играть за "Урал".

Напомним, футболисты попали в тюрьму из-за пьяного дебоша в кафе. Совсем недавно их отпустили по УДО. Рамзан Кадыров написал в своих социальных сетях, что рад возвращению парней, и верит, что они исправятся. Кроме этого, он предложил клуб из Грозного для продолжения временно оборванной карьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU