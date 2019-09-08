Выборы губернатора Ставропольского края: информация на 12 часов
Руководитель ставропольского избиркома Евгений Демьянов выступил перед журналистами с отчетом о том, как проходят выборы губернатора Ставропольского края к 12 часам. Его слова передает наш корреспондент Анна Ивершинь.
Как она уверяет, сейчас проголосовала уже четверть избирателей края - 24,27 процентов. В это же время пять лет назад до участка дошло только 14,82 процента жителей Ставрополья. Самая высокая явка зафиксирована в Новоалександровском районе - 37,17 процентов проголосовавших. Самая низкая остается в Лермонтове (12,37 процентов).
По телефону горячей линии (35-61-84) уже позвонили 60 человек, вопросы все те же. Есть парочка жалоб в районах, ведется проверка.
Данные на десять часов можно прочитать на сайте "КП-Северный Кавказ".
ИСТОЧНИК KP.RU