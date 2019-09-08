Нурмагомедов рассказал, кто "унаследует" его чемпионский пояс - видео
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, кому он передаст свой пояс. Однако смена триумфатора, уверен боец, произойдет после того, как он закончит карьеру.
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О том, кто его сменит, Нурмагомедов рассказал на пресс-конференции Ислама Махачева. Боец прошел мимо журналистов и положил на стол свой чемпионский пояс, сказав: "Это будущий чемпион". Махачев немного засмущался.
Тогда журналист спросил у дагестанского бойца, что значит для него такое внимание Нурмагомедова.
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- Я очень жду, когда Хабиб завершит карьеру. Я хочу подраться за этот пояс, это моя мечта, - заметил Махачев.
Напомним, Ислам Махачев в субботу дрался с бразильцем Дави Рамосом. Выступая в ранге фаворита, дагестанец контролировал весь поединок. В итоге в каждом раунде он успел нанести какой-то существенный удар по Рамосу. Единогласным решением судей Махачев выиграл этот бой.
Нурмагомедов радостно отдает чемпионский пояс.
ИСТОЧНИК KP.RU
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