2019-09-08T15:26:09+03:00
Спорт

Нурмагомедов рассказал, кто "унаследует" его чемпионский пояс - видео

Он намерен передать его Исламу Махачеву
Антон ШАПОВАЛОВ
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По всей видимости, Нурмагомедов больше не поменяет наследникаПо всей видимости, Нурмагомедов больше не поменяет наследникаФото: СОЦСЕТИ
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, кому он передаст свой пояс. Однако смена триумфатора, уверен боец, произойдет после того, как он закончит карьеру.

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О том, кто его сменит, Нурмагомедов рассказал на пресс-конференции Ислама Махачева. Боец прошел мимо журналистов и положил на стол свой чемпионский пояс, сказав: "Это будущий чемпион". Махачев немного засмущался.

Тогда журналист спросил у дагестанского бойца, что значит для него такое внимание Нурмагомедова.

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- Я очень жду, когда Хабиб завершит карьеру. Я хочу подраться за этот пояс, это моя мечта, - заметил Махачев.

Напомним, Ислам Махачев в субботу дрался с бразильцем Дави Рамосом. Выступая в ранге фаворита, дагестанец контролировал весь поединок. В итоге в каждом раунде он успел нанести какой-то существенный удар по Рамосу. Единогласным решением судей Махачев выиграл этот бой.

Нурмагомедов радостно отдает чемпионский пояс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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