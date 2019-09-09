Инспектор минсельхоза Ставрополья принял взятку
Во время получения денег его и задержали
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На Ставрополье инспектор по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники краевого минсельхоза обвиняется в получении взятки. В марте он предложил мужчине за 15 тысяч рублей зарегистрировать два трактора без их осмотра. У транспортных средств также не было паспортов.
Мужчина обратился к правоохранителям. При передаче взятки обвиняемого и взяли оперативники. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU