Инспектор минсельхоза Ставрополья принял взятку

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-09T09:53:33+03:00

Во время получения денег его и задержали

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На Ставрополье инспектор по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники краевого минсельхоза обвиняется в получении взятки. В марте он предложил мужчине за 15 тысяч рублей зарегистрировать два трактора без их осмотра. У транспортных средств также не было паспортов.

Мужчина обратился к правоохранителям. При передаче взятки обвиняемого и взяли оперативники. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU