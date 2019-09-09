2019-09-09T12:22:51+03:00
Происшествия

На Ставрополье незаконно нарубили деревьев на миллион рублей

Рабочие рубили лес, не зная, что на это нет разрешения
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Изобильненском округе незаконно вырубили деревья ценных пород неподалеку от станицы Новотроицкой. Полицейские обнаружили бригаду рабочих и потребовали предъявить документы, которых у лесорубов не оказалось. Выяснилось, что 29-летний ставрополец сам выбрал место рубки, нанял рабочих. Загублено 28 деревьев, сумма ущерба составила порядка 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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