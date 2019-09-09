Долгожительница Дагестана стала звездой польского кино

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-09T13:29:03+03:00

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Уроженка села Утамыш Каякентского района, 102-летняя Патимат Кадиева снялась в польском кино "Секрет долголетия" про жителей Дагестана, которые живут уже больше века. Режиссером выступил журналист Барбара Влодарчик.

- Бабушка Патимат буквально покорила польских гостей своим оптимизмом, активностью, общительностью. А еще в столь почтенном возрасте бабушка читает без очков! - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Минтруда республики.

У долгожительницы очень многочисленная и дружная семья: 5 детей, 18 внуков, 42 правнука и 3 праправнука. Во время съемки выяснилось, что Кадиева еще и самый старый в России модельер! Так вышло, что всю жизнь она проработала на совхозах и колхозах села и, выйдя на пенсию, занялась шитьем и раздаривала соседям красивые стеганые телогрейки, подушки, сарафаны и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU