В каких районах Ставрополья будут ловить лихачей в сентябре

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-10T11:50:56+03:00

Первый этап операции начинается уже в среду

Изменить размер текста: A A

В сентябре сотрудники ДПС открывают охоту на лихачей в Ставропольском крае. С 11 по 15 сентября ручными измерителями скорости будут проверять водителей в Александровском, Буденновском, Кочубеевском, Левокумском и Нефтекумском районах, на федеральной трассе «Кавказ» и на объездных федеральных трассах региона Кавказских Минеральных Вод.

Второй этап операции назначен на 23-28 сентября в Апанасенковском, Грачевском, Красногвардейском, Труновском районах, а также Ипатовском и Петровском округах, на федеральной трассе «Кавказ», регионе КМВ и вблизи города Буденновска.

Не исключено нарваться на скрытый патруль.

В Госавтоинспекции сообщили, что за лето в крае поймали на превышении скорости больше 1200 водителей, 450 из них могут лишиться прав.

ИСТОЧНИК KP.RU