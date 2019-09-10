Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Акселератор направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес Банка инновационных технологий. Программа рассчитана на 12 недель. Организатором процесса выступает «Инновационная лаборатория iLab» Банка УРАЛСИБ.
Для конкурсного отбора стартапов Банк УРАЛСИБ выбрал несколько приоритетных направлений:
• оптимизация внутренних процессов;
• работа с оттоком клиентов;
• лидогенерация с помощью электронных каналов связи;
• скоринг клиентов – физических и юридических лиц;
• сервисы повышения лояльности и оптимизации клиентского пути;
• сервисы для представителей МСБ, риск-профилирование клиентов юридических лиц;
• сервисы для инвестиций и работы с инвест-портфелем;
• информационная безопасность, Антифрод
«Запуск собственного акселератора – это закономерный и запланированный шаг в развитии любого высокотехнологичного банка. Учитывая количество и динамику выпускаемых на рынок сервисов, необходимо быть гибкими и уметь быстро проверять бизнес-гипотезы, а также оперативно взаимодействовать с внешней технологической средой – это ключевые задачи, которые помогает решить акселератор» – отметил Алексей Скогорев – директор по инновациям, руководитель инновационной лаборатории iLab ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Подробности на сайте программы. Прием заявок продлится до 30 сентября 2019 года.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)
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