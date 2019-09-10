На Ставрополье осужден иностранец, подделавший документы мигрантам
Он пытался сбежать и был экстрадирован
Изменить размер текста:
На Ставрополье осудили жителя одной из стран Средней Азии, организовавшего канал незаконной миграции.
В мае 2017 года он составил фиктивные миграционные карты двум иностранцам и поставил в их паспортах оттиски о пересечении границы РФ.
Пытаясь уйти от уголовной ответственности, мужчина скрылся от следствия и был задержан пограничниками Казахстана в январе 2019 года. Позже его экстрадировали на территорию России, а в конце августа осудили на Ставрополье, приговорив к 1 году 7 месяцам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU