2019-09-10T17:53:01+03:00
Происшествия

На Ставрополье осужден иностранец, подделавший документы мигрантам

Он пытался сбежать и был экстрадирован
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье осудили жителя одной из стран Средней Азии, организовавшего канал незаконной миграции.

В мае 2017 года он составил фиктивные миграционные карты двум иностранцам и поставил в их паспортах оттиски о пересечении границы РФ.

Пытаясь уйти от уголовной ответственности, мужчина скрылся от следствия и был задержан пограничниками Казахстана в январе 2019 года. Позже его экстрадировали на территорию России, а в конце августа осудили на Ставрополье, приговорив к 1 году 7 месяцам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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