2019-09-10T18:01:03+03:00
Общество

Жителей и гостей Ессентуков приглашают на выставку-форум «Благословенный Кавказ»

Масштабное мероприятие будет проходить в городе-курорте с 13 по 22 сентября
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Фото пресс-службы администрации Ессентуков.Фото пресс-службы администрации Ессентуков.
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По традиции во вторую неделю сентября Театральная площадь Ессентуков одевается в белые одежды. Выставочные павильоны занимают площадь почти в 3 тыс. кв. м и могут одновременно вместить до 2 тысяч человек. Сейчас идет монтаж последних конструкций. В Ессентуки уже прибывают участники выставки-форума, открытие которой состоится 13 сентября.

«Благословенный Кавказ» проходит уже в 7-й раз. В торжественном открытии примут участие председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, митрополит Калужский и Боровский Климент и глава Пятигорской епархии, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, духовенство Пятигорской епархии, представители культурной общественности и администрации региона.

Программа форума включает много интересных событий и встреч. Все дни проведения выставочных мероприятий на Театральной площади Ессентуков, кроме обширной книжной экспозиции современной православной литературы, свою продукцию представят сотни православных епархий, храмов, монастырей, церковных и ремесленных мастерских, фермеров.

Состоятся показы художественных и документальных фильмов, презентации книжных новинок, выступления творческих народных коллективов, а также пройдут беседы и встречи с известными священниками и общественными деятелями.

Гостям выставки будут представлены церковная утварь и атрибутика, духовная, просветительская, историческая и детская литература, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, изделия народных промыслов, подарки, одежда и многое другое.

Посетители смогут принять участие в духовно-просветительской программе, прикоснуться к святыне (ковчегу с частицами мощей святых мучениц Веры, Надежды и Любови). Завершится мероприятие 22 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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