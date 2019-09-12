2019-09-12T09:31:10+03:00
Политика

Эксперт: видео с подделкой бюллетеней на ставропольских выборах - «топорный монтаж»

Итоги голосования прокомментировал член Общественной палаты
Поделиться:
Изменить размер текста:

Наблюдение на выборах губернатора Ставрополья директор фонда исследования проблем демократии и член Общественной палаты России Максим Григорьев назвал качественным. Поэтому и фейковая информация не получила широкого распространения. Хотя было несколько попыток создать скандал.

Например, в соцсетях писали о том, что наблюдателей не пускают на избирательные участки, хотя наблюдатель от Общественной палаты не столкнулась с такими случаями. Сообщения о вбросах также оказались ложными, так как это было невозможно, ведь наблюдатель от Общественной палаты вместе с наблюдателями всех кандидатов находились на месте и ничего подобного не видели.

А видео с заполнением нескольких бюллетеней Григорьев назвал «топорным монтажом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ессентукские воздухоплаватели - в числе лидеров!
Владимир Путин прилетел в Дагестан
Чрезвычайная пожароопасность объявлена на Ставрополье
Сын заместителя имама ставропольской мечети оштрафован за побои
Изрезал отца и брата: ставрополец получил 12 лет за убийство
Угрожали отвезти на кошару: ставропольцы выбивали деньги у знакомого
Банкир может стать премьер-министром Ингушетии
Замдиректора Росгвардии станет сенатором от Ставропольского края
Самый красивый в мире француз приедет в Ингушетию
Подпольный завод сносят в Ставрополе
Знаменитый в России дизайнер рискует остаться без работы за слова о "Матерях Беслана"
Виталий Мутко прибыл в Кисловодск
Пешеход погиб под колесами грузовика на Ставрополье
В Шпаковском районе мотоциклист умер, врезавшись в грузовик
4 человека пострадали в столкновении «девятки» и «Нивы» на Ставрополье
Мать и дочь попали в серьезное ДТП на Ставрополье: женщина погибла
Глава Ставрополья уволил министра энергетики, промышленности и связи
На Ставрополье подорожал проезд
На Ставрополье мужчины «угнали» детский электромобиль
Сюжет «Чарли и шоколадной фабрики» повторила ставропольская семья
В Ставрополе сняли на видео мальчика, купающегося в ледяной воде