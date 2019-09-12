Эксперт: видео с подделкой бюллетеней на ставропольских выборах - «топорный монтаж»

СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-12T09:31:10+03:00

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Наблюдение на выборах губернатора Ставрополья директор фонда исследования проблем демократии и член Общественной палаты России Максим Григорьев назвал качественным. Поэтому и фейковая информация не получила широкого распространения. Хотя было несколько попыток создать скандал.

Например, в соцсетях писали о том, что наблюдателей не пускают на избирательные участки, хотя наблюдатель от Общественной палаты не столкнулась с такими случаями. Сообщения о вбросах также оказались ложными, так как это было невозможно, ведь наблюдатель от Общественной палаты вместе с наблюдателями всех кандидатов находились на месте и ничего подобного не видели.

А видео с заполнением нескольких бюллетеней Григорьев назвал «топорным монтажом».

ИСТОЧНИК KP.RU