2019-09-12T12:51:20+03:00
Общество

Чрезвычайная пожароопасность объявлена на Ставрополье

Под угрозой 5 районов края
Полина ШАПОШНИКОВА
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В пяти районах Ставрополья объявлена чрезвычайная пожароопасность, сообщили в ГУ МЧС РФ по СК. С 13 по 15 сентября в Арзгирском, Андроповском, Апанасенковском, Туркменском и Кочбеевском районах возможно возникновение пожаров в связи с возгоранием сухой растительности. В целом по краю ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

Население предостерегают от разведения костров, а властям муниципалитетов советуют быть готовыми к устранению пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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