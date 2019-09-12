Чрезвычайная пожароопасность объявлена на Ставрополье

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-12T12:51:20+03:00

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В пяти районах Ставрополья объявлена чрезвычайная пожароопасность, сообщили в ГУ МЧС РФ по СК. С 13 по 15 сентября в Арзгирском, Андроповском, Апанасенковском, Туркменском и Кочбеевском районах возможно возникновение пожаров в связи с возгоранием сухой растительности. В целом по краю ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

Население предостерегают от разведения костров, а властям муниципалитетов советуют быть готовыми к устранению пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU