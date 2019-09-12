2019-09-12T16:32:31+03:00
Спорт

Нурмагомедов и Волков в ноябре выступят на турнире UFC в Москве

Центральным поединком станет бой Александра Волкова против Джуниора дос Сантоса
Андрей ЗОБОВ
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Главным боем вечера станет поединок Александр Волков — Джуниор Дос СантосГлавным боем вечера станет поединок Александр Волков — Джуниор Дос Сантос
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В ноябре 2019 года в Москве пройдёт турнир UFC Fight Night 163, в котором примут участие российские бойцы Александр Волков и Абубакар Нурмагомедов — брат Хабиба. Поединки пройдут 9 ноября на «ЦСКА Арене».

Расписание боёв UFC Fight Night 163:

Абубакар Нурмагомедов (Россия) — Дэвид Завада (Германия);

Александр Яковлев (Россия) — Винко Питчелл (США);

Зелим Имадаев (Россия) — Дэнни Робертс (Великобритания).

Магомед Анкалаев (Россия) — Дальча Лунгиамбула (США);

Шамиль Гамзатов (Россия) — Клиднсон Абреу (Бразилия);

Гаджимурад Антигулов (Россия) — Эд Херман (США);

Роман Копылов (Россия) — Карл Роберсон (Великобритания);

Григорий Попов (Россия) — Дейви Грант (Великобритания).

Главный бой вечера:

Александр Волков (Россия) — Джуниор Дос Сантос (Бразилия)

ИСТОЧНИК KP.RU

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