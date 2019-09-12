Нурмагомедов и Волков в ноябре выступят на турнире UFC в Москве
В ноябре 2019 года в Москве пройдёт турнир UFC Fight Night 163, в котором примут участие российские бойцы Александр Волков и Абубакар Нурмагомедов — брат Хабиба. Поединки пройдут 9 ноября на «ЦСКА Арене».
Расписание боёв UFC Fight Night 163:
Абубакар Нурмагомедов (Россия) — Дэвид Завада (Германия);
Александр Яковлев (Россия) — Винко Питчелл (США);
Зелим Имадаев (Россия) — Дэнни Робертс (Великобритания).
Магомед Анкалаев (Россия) — Дальча Лунгиамбула (США);
Шамиль Гамзатов (Россия) — Клиднсон Абреу (Бразилия);
Гаджимурад Антигулов (Россия) — Эд Херман (США);
Роман Копылов (Россия) — Карл Роберсон (Великобритания);
Григорий Попов (Россия) — Дейви Грант (Великобритания).
Главный бой вечера:
Александр Волков (Россия) — Джуниор Дос Сантос (Бразилия)
ИСТОЧНИК KP.RU