2019-09-13T09:20:32+03:00
Происшествия

Три машины столкнулись в центре Ставрополя

Пострадали 2 водителя
Полина ШАПОШНИКОВА
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12 сентября в центре Ставрополя из-за неопытного водится пострадали 2 человека в тройном ДТП. Водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «БМВ X6». По инерции «Гранта» наехала на припаркованный « Мерседес Бенц». Водителям «Гранты» и «БМВ» понадобилась помощь медиков. «Грантой» управлял 18-летний парень с водительским стажем в 1 год. Он не является злостным нарушителем ПДД. По факту аварии идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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