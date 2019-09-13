2019-09-13T11:49:30+03:00
Общество

Дагестанец не захотел пить с Путиным - видео

Мужчина уже отреагировал на критику
Антон ШАПОВАЛОВ
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20 лет назад Путин отказался пить, но обещал отпраздновать победу. Фото: Михаил Метцель/ТАСС20 лет назад Путин отказался пить, но обещал отпраздновать победу. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Владимир Путин сдержал обещание, которое дал еще 20 лет назад - выпить с жителями Дагестана за победу в ботлихских событиях. За огромным столом с закусками и водкой президент России стоял рядом с пожилым дагестанцем - единственным участником застолья, который чокнулся с главой страны лично. Но, как оказалось, он не выпил рюмку водки.

Дагестанец чокнулся с Путиным, но не выпил.

Тогда мужчину стали критиковать, подозревая его в том, что он не выпил водку из-за предвзятого отношения. Некоторые же стали защищать старика, предполагая, что он попросту не пьет.

Все споры закончил сам мужчина, которые, как оказалось, не пьет спиртное уже больше 20 лет. Перед тем, как насмешливо выпить граненный стакан воды, дагестанец говорит:

- Кнопочные герои, я 20 лет водки не беру. Ваше здоровье!

"Кнопочные герои": дагестанец ответил на критику невыпитой водки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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