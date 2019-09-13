На концерте Басты в Пятигорске фанаты создали невероятное зрелище

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-13T15:23:44+03:00

Вся площадь превратилась в звездное небо под песню «Сансара»

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Баста опубликовал на своей странице в соцсетях впечатления от концерта в Пятигорске, который прошел 12 сентября. Певец благодарил поклонников за теплый прием, пишет Победа 26.

На одном из роликов Василий Вакуленко исполняет «Сансару» вместе с фанатами. Тысячи людей зажгли фонарики на своих мобильниках и это стало потрясающе красивым зрелищем.

Баста исполняет "Сансару" с фанатами в Пятигорске.

Баста спел с целым стадионом фанатов в Пятигорске.

ИСТОЧНИК KP.RU