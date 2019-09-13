Отчаялся из-за базук? «Синтоловый качок» обратился к инопланетянам - видео
Блогер Кирилл Трешин, чье состояние ухудшается, а лечение пока невозможно, решил искать помощи у инопланетных созданий. Для этого он публично признал существование НЛО и их власть над ним.
«Синтоловый качок» специально купил плакат с кислотным изображением лица инопланетянина, у которого горит во лбу «третий глаз». Голова существа вставлена в массонский треугольник.
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- Запомните, эти существа сильнее человечества, - говорит Терешин ровным голосом. - И они правят своим миром. Человечество никогда не будет сильнее.
Сам плакат «Синтоловый качок» планирует повесить на стену около кухни и смотреть на него. Как адепт.
Кирилл Терешин - Обращение к НЛО.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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