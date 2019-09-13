2019-09-13T16:22:02+03:00
Происшествия

Парапланы столкнулись в небе над Кабардино-Балкарией

Одного из участника аварии увезли с тяжелыми травмами
Антон ШАПОВАЛОВ
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Три человека попали в жуткую воздушную аварию, которая произошла в Чегемском районе Кабардино-Балкарии между пара планами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

- В пятницу, в 12 часов, поступила информация, что в Чегемском ущелье на парадроме во время полета столкнулись два параплана. В результате столкновения пострадали три человека, - сказано в сообщении ведомства.

Пресс-служба сообщает, что двум участникам аварии какая-либо помощь не потребовалась. Другого мужчину же увезли с тяжелыми повреждениями.

Сейчас на месте работают два спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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