Парапланы столкнулись в небе над Кабардино-Балкарией
Три человека попали в жуткую воздушную аварию, которая произошла в Чегемском районе Кабардино-Балкарии между пара планами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.
- В пятницу, в 12 часов, поступила информация, что в Чегемском ущелье на парадроме во время полета столкнулись два параплана. В результате столкновения пострадали три человека, - сказано в сообщении ведомства.
Пресс-служба сообщает, что двум участникам аварии какая-либо помощь не потребовалась. Другого мужчину же увезли с тяжелыми повреждениями.
Сейчас на месте работают два спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Кабардино-Балкария»