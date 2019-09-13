"Максимальный репост!": хромой ребенок пропал в Дагестане

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-13T16:48:28+03:00

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В Хасавюрте пропал 13-летний подросток Хаджимурадов Шамиль. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, 11 сентября он примерно в 14.00 ушел из дома и не вернулся. Возможно, Шамиль в Махачкале.

- Хромает на левую ногу, левую руку держит согнуто в направлении вверх, умственно отстаёт, но на вопросы может ответить, знает наизусть номер родителей, - описали пропавшего полицейские. - Одет в спортивный костюм голубого цвета Адидас, спортивная мастерка Анжи, чёрная с жёлтыми вставками.

Если вы располагаете информацией о местонахождении без вести пропавшего, просьба обращаться по телефону: 8 999 419 16 48.

В Instagram от МВД республики за подписью "Максимальный репост!" выложили видео с фото разыскиваемого подростка.

"Максимальный репост!": ребенок пропал в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU