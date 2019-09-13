2019-09-13T17:19:04+03:00
Дом. Семья

Леопардов из Красной книги будут спасать в Чечне

Популяцию животных истребили в России еще в XX веке
Антон ШАПОВАЛОВ
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Редкий переднеазиатский леопард, или кавказский барс, снова заселит северокавказские леса, передает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чечни.

В ведомстве обсуждают, как можно восстановить популяцию переднеазиатских леопардов. В XX веке всех животных в России истребили. Теперь же подбирают место, где барсам будет комфортно.

- На заседании назвали Галанчожский район потенциально подходящим для проведения комплекса мероприятий по восстановлению переднеазиатских леопардов, - сказали в пресс-службе ведомства.

Подробнее о переднеазиатских леопардах можно узнать на сайте «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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