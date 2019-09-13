Леопардов из Красной книги будут спасать в Чечне
Редкий переднеазиатский леопард, или кавказский барс, снова заселит северокавказские леса, передает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чечни.
В ведомстве обсуждают, как можно восстановить популяцию переднеазиатских леопардов. В XX веке всех животных в России истребили. Теперь же подбирают место, где барсам будет комфортно.
- На заседании назвали Галанчожский район потенциально подходящим для проведения комплекса мероприятий по восстановлению переднеазиатских леопардов, - сказали в пресс-службе ведомства.
Подробнее о переднеазиатских леопардах можно узнать на сайте «Комсомольской правды».
ИСТОЧНИК KP.RU
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