Видео: в Ставрополе фанатка Ольги Бузовой разрыдалась в ее объятиях
Девочка была так сильно взволнована встречей с певицей
Фото: buzova86
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В Ставрополе прошел концерт Ольги Бузовой. После его окончания одна из совсем юных фанаток ждала своего кумира после концерта. Певица была рада такому обожанию, с радостью обняла девочку, которая принялась рыдать у нее на плече от счастья. В своем Instagram Бузова написала: Моя маленькая принцесса, Анечка, мой родной маленький человечек! Ждала меня после концерта. Боже, какое это счастье чувствовать вашу безусловную любовь».
Фанатка в Ставрополе рыдает в объятиях Ольги Бузовой.
ИСТОЧНИК KP.RU