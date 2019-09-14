Видео: в Ставрополе фанатка Ольги Бузовой разрыдалась в ее объятиях

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-14T13:20:08+03:00

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В Ставрополе прошел концерт Ольги Бузовой. После его окончания одна из совсем юных фанаток ждала своего кумира после концерта. Певица была рада такому обожанию, с радостью обняла девочку, которая принялась рыдать у нее на плече от счастья. В своем Instagram Бузова написала: Моя маленькая принцесса, Анечка, мой родной маленький человечек! Ждала меня после концерта. Боже, какое это счастье чувствовать вашу безусловную любовь».

Фанатка в Ставрополе рыдает в объятиях Ольги Бузовой.

ИСТОЧНИК KP.RU