Три музыканта в Ставрополе сыграли на пианино ногами - видео
Парни прыгали по музыкальной лестнице
Они просто прыгали по определенным клавишамФото: Евгения ГУСЕВА
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В Ставрополе уличные музыканты устроили шоу при помощи музыкальной лестницы. Недавно у горожан появилсяновый арт-объект: переход в центре сделали звучащим. Лестницу превратили в клавиши пианино, которые включают по вечерам. Креативные ребята использовали их, чтобы подыграть своему сакксафонисту. Они просто прыгали по определенным клавишам.
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Музыканты в Ставрополе устроили шоу в подземном переходе.
ИСТОЧНИК KP.RU