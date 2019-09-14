Три музыканта в Ставрополе сыграли на пианино ногами - видео

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-14T13:47:04+03:00

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В Ставрополе уличные музыканты устроили шоу при помощи музыкальной лестницы. Недавно у горожан появилсяновый арт-объект: переход в центре сделали звучащим. Лестницу превратили в клавиши пианино, которые включают по вечерам. Креативные ребята использовали их, чтобы подыграть своему сакксафонисту. Они просто прыгали по определенным клавишам.

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Музыканты в Ставрополе устроили шоу в подземном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU