Анонимный бизнесмен подарил главе Ингушетии неприлично дорогие машины

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-14T17:42:26+03:00

У нового главы теперь просто платиновая коллекция из дорогих авто

В кортеже имеются 5 автомобилей "Кадиллак-Эскайлед", цена на которые начинается от 5 млн рублей

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Интернет-издание Mash опубликовало материал о роскошных машинах нового главы Ингушетии.

Главой республики Махмуд-Али Калиматов официально стал 8 сентября. Как пишет издание, тогда же в Республику приехали новые машины для кортежа главы от анонимного дарителя- бизнесмена. Это пять автомобилей "Кадиллак-Эскайлед", стоимость одного варьируется от 5 до 7,5 млн рублей. От государства Калиматову было выделено еще 4 новых "Шевроле-Тахо".

Однако обладатель шикарной коллекции авто в отличие от экс-главы Ингушетии Евкурова, вдвое уменьшил сопровождение и охрану.

ИСТОЧНИК KP.RU