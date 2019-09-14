Анонимный бизнесмен подарил главе Ингушетии неприлично дорогие машины
Интернет-издание Mash опубликовало материал о роскошных машинах нового главы Ингушетии.
Главой республики Махмуд-Али Калиматов официально стал 8 сентября. Как пишет издание, тогда же в Республику приехали новые машины для кортежа главы от анонимного дарителя- бизнесмена. Это пять автомобилей "Кадиллак-Эскайлед", стоимость одного варьируется от 5 до 7,5 млн рублей. От государства Калиматову было выделено еще 4 новых "Шевроле-Тахо".
Однако обладатель шикарной коллекции авто в отличие от экс-главы Ингушетии Евкурова, вдвое уменьшил сопровождение и охрану.
ИСТОЧНИК KP.RU