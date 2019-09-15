Жара и дожди придут в Ставропольский край

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-15T12:38:56+03:00

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По сообщению синоптиков Гидрометцентра в Ставрополе, в крае будет жаркое воскресенье - температура поднимется до 30 градусов, местами в регионе при этом пройдет дождь.

Начало недели также обещает быть по-летнему очень теплым, и дневная температура 16 сентября порадует отметкой в 28 градусов. Но солнце, вероятно, скроется за облаками. Ночью с понедельника на вторник похолодает до 9 градусов. Зато днем 17 сентября воздух опять прогреется до 28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU