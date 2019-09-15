"Я его фанат": Нурмагомедова вызвал на бой экс-чемпион UFC

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-15T14:42:27+03:00

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Выступающий в полусреднем весе бывший чемпион UFC Тайрон Вудли просит поединок с Хабибом Нурмагомедовым. И поскольку российский спортсмен из другой весовой категории, Вудли готов даже похудеть ради допуска к бою с ним.

- У меня лучшая статистика по защите от тейкдаунов. Таких соперников, как он, мало. Возможность провести такой бой бывает всего один раз в жизни. Он крутой, я его фанат. У него есть пара боёв, которые имеют смысл в лёгком весе, но ему тяжело укладываться в лимит. Ему не обязательно подниматься в полусредний вес. Мы можем провести бой в промежуточном весе. Я готов снизить вес, пусть и с трудом, но ради такого я готов, - приводит слова Тайрона Вудли TMZ.

ИСТОЧНИК KP.RU