2019-09-15T14:42:27+03:00
Спорт

"Я его фанат": Нурмагомедова вызвал на бой экс-чемпион UFC

Ради боя Тайрон Вудли готов похудеть
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Выступающий в полусреднем весе бывший чемпион UFC Тайрон Вудли просит поединок с Хабибом Нурмагомедовым. И поскольку российский спортсмен из другой весовой категории, Вудли готов даже похудеть ради допуска к бою с ним.

- У меня лучшая статистика по защите от тейкдаунов. Таких соперников, как он, мало. Возможность провести такой бой бывает всего один раз в жизни. Он крутой, я его фанат. У него есть пара боёв, которые имеют смысл в лёгком весе, но ему тяжело укладываться в лимит. Ему не обязательно подниматься в полусредний вес. Мы можем провести бой в промежуточном весе. Я готов снизить вес, пусть и с трудом, но ради такого я готов, - приводит слова Тайрона Вудли TMZ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Чеченского халка" задержали полицейские
В Дагестане на 18-летнего водителя "Porsche", по чьей вине погиб человек, завели дело
"Внимание! Розыск!": пропала девочка в Дагестане
Сельчанин на свои деньги высадил березовую аллею в Дагестане
"Понтовщик" разбрасывает деньги из иномарки в Дагестане
Видео с дагестанцем, катающимся на качелях сверху авто, поразило соцсети
Жара и дожди придут в Ставропольский край
В Северной Осетии уволили врача, который в пьяном виде принимал детей
В Моздоке сняли на видео пьяного врача, выписавшего мазь для гипса
Анонимный бизнесмен подарил главе Ингушетии неприлично дорогие машины
Три музыканта в Ставрополе сыграли на пианино ногами - видео
Видео: в Ставрополе фанатка Ольги Бузовой разрыдалась в ее объятиях
В Дагестане течение потащило женщин в море
Семейное фото Нурмагомедова возмутило поклонников в соцсетях
Эксперт: «Московской власти стоит поучиться у Владимирова»
3-летняя малышка со Ставрополья поразила Максима Галкина феноменальной памятью
Видео: дагестанский мажор на Cadillac «дострелялся» из дробовика
В Ставрополе завелся настоящий дикий заяц