2019-09-15T14:21:57+03:00
Общество

Видео с дагестанцем, катающимся на качелях сверху авто, поразило соцсети

Странное зрелище сняли в одном из сел
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В дагестанском селе Агвали местные установили качели на крышу старенькой отечественной легковушки, и прямо на ходу один из смельчаков решил опробовать изобретение. Манипуляцию, видимо, провернули со знанием дела. Тому свидетельство - специально сваренные крепления на кузове. Забавное зрелище с отважным первоиспытателем повеселило пользователей.

Мужчина катается на качелях на крыше легковушки в Дагестане.

- Когда мечтал прокатиться по улицам Лондона на втором этаже знаменитого транспорта, но решил не покидать родной край, - шутят сами же дагестанцы. - Назовите этого гениального сварщика!

Но есть и предостерегающие комментарии:

- Думаю, это небезопасно, куда смотрел ваш знаменитый ГАИ?

ИСТОЧНИК KP.RU

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