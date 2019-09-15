Видео с дагестанцем, катающимся на качелях сверху авто, поразило соцсети
В дагестанском селе Агвали местные установили качели на крышу старенькой отечественной легковушки, и прямо на ходу один из смельчаков решил опробовать изобретение. Манипуляцию, видимо, провернули со знанием дела. Тому свидетельство - специально сваренные крепления на кузове. Забавное зрелище с отважным первоиспытателем повеселило пользователей.
Мужчина катается на качелях на крыше легковушки в Дагестане.
- Когда мечтал прокатиться по улицам Лондона на втором этаже знаменитого транспорта, но решил не покидать родной край, - шутят сами же дагестанцы. - Назовите этого гениального сварщика!
Но есть и предостерегающие комментарии:
- Думаю, это небезопасно, куда смотрел ваш знаменитый ГАИ?
ИСТОЧНИК KP.RU