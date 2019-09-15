"Понтовщик" разбрасывает деньги из иномарки в Дагестане

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-15T15:08:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Instagram МВД Дагестана появился ролик с отрывающимися на улицах ночной Махачкалы лихачами. В ролике несколько эпизодов: сперва из дрифтующей белой "Toyota Camry" на ходу выбрасывают пачку денег, затем уже отечественная "Лада" под управлением совсем юного водителя пускает дым от стертой из-за старта на тормозах резины и на гоночной скорости проносится по узкой дороге между домами.

Куча денег летит из иномарки в Дагестане.

Запись пресс-секретарь ведомства сопроводила нравоучительным обращением ко всем, кто ищет славу на опасной игре со скоростью. И вопросами:

- Чего вы ожидаете, снимая и гордо выкладывая подобное видео? Какую цель преследуете? Не возникало ли желания заняться чем-то полезным, полезным хотя-бы для самого себя, заняться саморазвитием, образованием, работать, увлечься чем-то кроме гонок и селфи?

Пользователи после знакомства с этим постом разделились во мнении. Большинство согласились, что из-за выходок таких "понтовщиков" каждый может оказаться участником серьезного ДТП. Некоторые не увидели ничего опасного и считают это просто баловством.

ИСТОЧНИК KP.RU