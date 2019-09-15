Сельчанин на свои деньги высадил березовую аллею в Дагестане

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-15T15:22:02+03:00

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В Каспийске житель села Уллучара высадил сотню берез и аллею подарил горожанам. Магомедкади Курбанмагомедов проделал все за свой личный счет в знак любви к городу, где родился. Теперь один из спальных районов Каспийска не узнать:

Сельчанин не дождался властей и сам высадил березовую аллею в Дагестане.

- И как наставление хотелось бы обратиться ко всем людям: сажайте, озеленяйте, благоустраивайте вокруг себя и творите только добро людям! Не обвиняйте никого, ни администрацию, ни коммунальные хозяйства и не "зеленхоз". Это я по своей воле, несколько лет смотрел в окно и понял, пустырь, заросшей сорняком, надо засадить деревьями, - обратился меценат к местным, которые высоко оценили подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU