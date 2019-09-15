СЕГОДНЯ 19:08 2019-09-15T19:09:15+03:00

Тамаев рассказал о первом штрафе за езду на тонированной иномарке

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У себя в Instagram Асхаб Тамаев рассказал о первом своем нарушении закона. "Чеченского халка" попросили задержаться инспектора ГИБДД, когда на черном затонированном "Mercedes" он ехал в Астрахани, где учится сейчас на врач.

- Первый мой протокол за атермальную пленку, не нарушайте. Будем исправляться, - прокомментировал инцидент юноша.

"Чеченского халка" задержали полицейские.

Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU