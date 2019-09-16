Пять человек пострадали в ДТП с двумя легковушками на Ставрополье

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-16T10:08:53+03:00

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В аварии с двумя отечественными легковушками в Буденновском районе пострадали 5 человек. 15 сентября водитель «Лады Весты» при обгоне столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21099», который поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке.

«Веста» от столкновения перевернулась, в больницу попали оба водителя и три пассажира «Весты», в том числе 11-летний мальчик.

Виновник ДТП не раз привлекался к административной ответственности. Обстоятельства аварии уточняются, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU