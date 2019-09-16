В Георгиевске мужчина и подросток закопали тело убитого в лесу
В Георгиевске мужчина с подростком совершил ряд преступлений. Вадим Филатов услышал приговор за убийство, покушение на кражу, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, угон, кражу. Несовершеннолетний получил наказание за приготовление к краже, угон и саму кражу.
В марте 2016 года мужчина задумал украсть книги из гаража бывшего компаньона. Помочь попросил своего 17-летнего знакомого. В момент кражи в гараж зашел его владелец. Тогда Филатов схватил нож и изранил мужчину, который умер на месте. Тело преступники погрузили в автомобиль убитого и вывезли в лес, где закопали. У погибшего они взяли барсетку, ноутбук, мобильник и ювелирные изделия. Все это стоило больше 70 тысяч рублей.
Филатов получил 16 лет колонии строго режима, подельник — 9 лет колонии общего режима, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU