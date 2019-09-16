2019-09-16T10:11:22+03:00
Происшествия

В Георгиевске мужчина и подросток закопали тело убитого в лесу

Они проведут в тюрьме полжизни
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: СУ СКР по СКФото: СУ СКР по СК
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В Георгиевске мужчина с подростком совершил ряд преступлений. Вадим Филатов услышал приговор за убийство, покушение на кражу, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, угон, кражу. Несовершеннолетний получил наказание за приготовление к краже, угон и саму кражу.

В марте 2016 года мужчина задумал украсть книги из гаража бывшего компаньона. Помочь попросил своего 17-летнего знакомого. В момент кражи в гараж зашел его владелец. Тогда Филатов схватил нож и изранил мужчину, который умер на месте. Тело преступники погрузили в автомобиль убитого и вывезли в лес, где закопали. У погибшего они взяли барсетку, ноутбук, мобильник и ювелирные изделия. Все это стоило больше 70 тысяч рублей.

Филатов получил 16 лет колонии строго режима, подельник — 9 лет колонии общего режима, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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