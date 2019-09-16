Дагестанские спасатели вызволили из плена пса
В Хасавюрте спасатели пришли на помощь бродячему псу. Собака умудрилась застрять головой в узкой ржавой трубе. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ГУ МЧС Дагестана, в 7 утра оперативный дежурный получил сигнал на вызов и бригада спасателей выехала на улицу Грозненская 100, а.
- Прибывшие на место спасатели после осмотра приступили к спасению жизни несчастного пса. После нехитрых манипуляций животное высвободилось и бросилось бежать куда подальше от злосчастной трубы, - сказали в ведомстве.
Спасатели освободили застрявшую головой в трубе собаку.
ИСТОЧНИК KP.RU