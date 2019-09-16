2019-09-16T10:09:28+03:00
Дом. Семья

Дагестанские спасатели вызволили из плена пса

Головой собака застряла в трубе [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В Хасавюрте спасатели пришли на помощь бродячему псу. Собака умудрилась застрять головой в узкой ржавой трубе. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ГУ МЧС Дагестана, в 7 утра оперативный дежурный получил сигнал на вызов и бригада спасателей выехала на улицу Грозненская 100, а.

- Прибывшие на место спасатели после осмотра приступили к спасению жизни несчастного пса. После нехитрых манипуляций животное высвободилось и бросилось бежать куда подальше от злосчастной трубы, - сказали в ведомстве.

Спасатели освободили застрявшую головой в трубе собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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