2019-09-16T10:20:23+03:00
Общество

«Где наше мясо?»: в Дагестане ищут хромого жеребца - видео

Кроме этого, пытаются найти его нерадивого хозяина
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Дагестане ищут хромого жеребца. Не для убоя ли?В Дагестане ищут хромого жеребца. Не для убоя ли?Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Пользователи социальных сетей в Дагестане встрепенулись. В поселке Восточный, что стоит рядом с Хасавюртом, очевидцы сняли на видео, как по улицам города ходит, прихрамывая, одинокая лошадь. Местные жители решили запечатлеть и опубликовать мучения животного, чтобы найти хозяина.

- Здесь бродит хромая лошадь. У нее опухла нога. Надеюсь, до хозяина дойдет этот пост, - написал недовольный пользователь.

Его описание произошедшего породило реакцию в комментариях:

- Им эти лошади не нужны? А когда их сбивают, то хозяин сразу появляется и кричит: "Где мясо?"

- Почему на него не влияют сородичи? Сколько будут продолжатся эти ужасные картины концлагеря?

- Кто знает, где лошадь сейчас? А никто не знает. Либо забрал добрый человек, либо — мясо, увы.

Хромая лошадка ищет своего наездника и "любимого" хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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