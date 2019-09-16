Молодой ставрополец изнасиловал 58-летнюю женщину
Следствие собирает доказательства его вины
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26-летний житель села Иргаклы Степновского района подозревают в изнасиловании 58-летней женщины. По данным следствия, 15 июня 2019 года молодой человек познакомился на улице с женщиной, пригласил ее к себе домой и там, угрожая убийством, приставил к женщине нож и изнасиловал. Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU