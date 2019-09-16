2019-09-16T11:08:51+03:00
Недвижимость

Стало известно, сколько жители Северного Кавказа отдают за коммуналку

Республики СКФО относительно других регионов России тратят на ЖКУ меньше всех
Антон ШАПОВАЛОВ
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Эксперты РИА Новости исследовали, какую часть бюджета в семьях отдают на оплату жилищно-коммунальных услуг. Данные показали, что жители Северного Кавказа тратят на коммуналку меньше всех.

В Дагестане и Ингушетии зафиксирован всероссийский минимум: там на ЖКУ уходит 4,6 и 4,8 процентов соответственно. Кроме этого, в эту пятерку попала Чечня с 7,2 процентами. Кабардино-Балкария стала 12-й с 7,9 процентами, а Северная Осетия - 20-й с 8,4 процентами. Карачаево-Черкесия и Ставрополье в этом показатели оказались в числе аутсайдеров: там на ЖКУ выделяют 11,1 и 12,5 процентов из семейного бюджета.

Отметим, что средний показатель по России не превышает 9,6 процента, или 4,4 тысяч рублей в месяц. Это на четыре процента больше, чем в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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