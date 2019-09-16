В красноярской тюрьме дагестанец подбивал сокамерников на теракт

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-16T12:14:51+03:00

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В одной из колоний Красноярского края осужденный на 24 года за тяжкие и особо тяжкие преступления (организация незаконного вооруженного формирования, незаконный оборот оружия и боеприпасов, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов...) вербовал сокамерников.

- Среди заключенных публично оправдывал деятельность членов международных террористических организаций, а также призывал к осуществлению террористической деятельности, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Управления ФСБ по Красноярскому краю.

За публичные призывы к терроризму заключенному назначили еще 3,5 года тюрьмы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU