2019-09-16T12:29:33+03:00
Происшествия

Бедный фельдшер на Ставрополье обокрал слепнущую пациентку

А через три дня сам пришел с повинной
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фельдшер обокрал пациентку из-за огромных материальных проблем, но устыдилсяФельдшер обокрал пациентку из-за огромных материальных проблем, но устыдилсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ставрополе фельдшеру, обокравшему пациентку, вынесли приговор. В ноябре прошлого года 27-летний врач приехал по вызову в дом на проспекте Ворошилова. На тумбе у больной он увидел золотые сережки. И , пока коллега помогала 50-летней женщине, взял их себе. Фельщер пояснил, что у него не хватало денег и он подумал, что испытывающая проблемы со зрением женщина просто не заметит пропажи. Стоимость сережек оценена в 60 тыс рублей.

Краденное мужчине не стал реализовывать. Через три дня сам пришел сдаваться в полицию. Устыдившегося фельдшера приговорили к году заключения условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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