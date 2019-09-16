Бедный фельдшер на Ставрополье обокрал слепнущую пациентку

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-16T12:29:33+03:00

А через три дня сам пришел с повинной

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В Ставрополе фельдшеру, обокравшему пациентку, вынесли приговор. В ноябре прошлого года 27-летний врач приехал по вызову в дом на проспекте Ворошилова. На тумбе у больной он увидел золотые сережки. И , пока коллега помогала 50-летней женщине, взял их себе. Фельщер пояснил, что у него не хватало денег и он подумал, что испытывающая проблемы со зрением женщина просто не заметит пропажи. Стоимость сережек оценена в 60 тыс рублей.

Краденное мужчине не стал реализовывать. Через три дня сам пришел сдаваться в полицию. Устыдившегося фельдшера приговорили к году заключения условно.

ИСТОЧНИК KP.RU