У ставропольской байкерши парень украл мотоцикл
Дама с «железным конем» успела только отлучиться в магазин
Угонщиком оказался 19-летний пареньФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жительница Предгорного района припарковалась возле магазина, но с покупками домой ей было поехать уже не на чем.
Транспорт владелица оценила в 40 тысяч рублей. Ориентировку скоро передали нарядам полиции.
На одной из улиц обнаружили и молодого человека с краденным «железным конем». В отделении парень во всем признался.Похищенный мотоцикл возвращен хозяйке. 19-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о краже, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU