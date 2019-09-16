2019-09-16T12:33:24+03:00
Происшествия

У ставропольской байкерши парень украл мотоцикл

Дама с «железным конем» успела только отлучиться в магазин
Полина ШАПОШНИКОВА
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Угонщиком оказался 19-летний пареньУгонщиком оказался 19-летний пареньФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жительница Предгорного района припарковалась возле магазина, но с покупками домой ей было поехать уже не на чем.

Транспорт владелица оценила в 40 тысяч рублей. Ориентировку скоро передали нарядам полиции.

На одной из улиц обнаружили и молодого человека с краденным «железным конем». В отделении парень во всем признался.Похищенный мотоцикл возвращен хозяйке. 19-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о краже, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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