На Ставрополье жена пыталась спасти 86-летнего супруга от пожара

СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-16T12:41:09+03:00

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В Минераловодском округе горел частный дом. Полицейские, случайно ставшие свидетелями происшествия, поспешили на помощь. Там они увидели лежащего без сознания рядом с горящей хозпостройкой пожилого человека. Его пыталась привести в чувство и отвести от огня жена. Полицейские подхватили мужчину и отнесли в безопасное место, они же вызвали пожарных и скорую помощь. 86-летнего пенсионера госпитализировали с ожогами лица и конечностей. Сейчас его жизнь вне опасности, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU