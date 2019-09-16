В Северной Осетии борются с хищениями газа

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-16T13:37:36+03:00

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В рамках реализации мер по предотвращению хищения газа сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» усилили работу по проверке ранее отключенных домовладений - для выявления фактов несанкционированного отбора газа.

По итогам проведенных мероприятий в январе-августе 2019 года, из 15 тысяч ранее отключенных потребителей в связи с просроченной дебиторской задолженностью контролеры газового хозяйства выявили 781 случай повторного самовольного подключения и несанкционированного потребления газа.

Абонентам в результате выявленных нарушений доначислено 4,6 млн куб. м газа на общую сумму 27,19 млн руб. В отношении граждан, незаконно подключившихся к газовым сетям, сотрудники газовой службы составили акты. Материалы для привлечения лиц, совершивших преступление, к установленной законом ответственности, направлены в правоохранительные органы.

- Поставщик газа напоминает, что несанкционированное подключение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и незаконное потребление газа влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. Учитывая сложное финансовое положение во многих семьях, мы предлагаем своим клиентам обратиться в любое отделение газовой компании и заключить соглашение о рассрочке оплаты накопившейся задолженности. Для этого абоненту необходимо оплатить не менее 30% долга, а на оставшуюся сумму формируется график платежей, - сообщил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Батраз Калицов.

ИСТОЧНИК KP.RU