Ставропольцы не поленились выкопать 600 кг картофеля с чужого поля
Урожай они успели погрузить в прицеп, когда подоспели полицейские
Были изъяты корнеплоды, лопаты и ведраФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Больше 600 килограммов картофеля украли с чужого поля два ставропольца. Хозяин сельхозпредприятия сообщил в полицию о похищении урожая. Когда подоспели правоохранители, мужчины успели погрузить картофель в прицеп автомобиля. Корнеплоды, ведра и лопаты были изъяты. В отделении мужчины дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU