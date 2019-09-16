Ставропольцы не поленились выкопать 600 кг картофеля с чужого поля

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-16T15:00:01+03:00

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Больше 600 килограммов картофеля украли с чужого поля два ставропольца. Хозяин сельхозпредприятия сообщил в полицию о похищении урожая. Когда подоспели правоохранители, мужчины успели погрузить картофель в прицеп автомобиля. Корнеплоды, ведра и лопаты были изъяты. В отделении мужчины дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU