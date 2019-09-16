«Ахмат-сила»: Чеченский чемпион приготовил подарок на день рождения Кадырову

СЕГОДНЯ 15:15 2019-09-16T15:15:31+03:00

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В городе Нур-Султан проходит чемпионат мира по спортивной борьбе. Воспитанник чеченского республиканского борцовского клуба «Ахмат» Абуязид Манцигов в весовой категории до 72 кг занял первое место и стал чемпионом.

После триумфального для себя выступления спортсмен посвятил победу главному болельщику и мотиватору главе Чечни Рамзану Кадырову.

— Нам бы хотелось посвятить эту победу Рамзану Кадырову в преддверии его дня рождения. Ахмат – сила! — добавил чемпион.

Кстати, свой день рождения чеченский лидер празднует 5 октября. В этот же день в республике отмечается День Грозного.

Тем временем сам Рамзан Кадыров отметил спортсмена и даже поздравил его с победой в соцсетях.

— В финальной схватке за титул чемпиона мира Абуязид Манцигов не оставил ни одного шанса на победу сопернику, выиграв в сухую — 9:0, — пишет чеченский лидер. — Наш спортсмен уверенно провёл все встречи в ходе мирового первенства. Триумф чеченского борца принёс первую золотую медаль в актив сборной российской команды. Я поздравляю нашего чемпиона мира с отличным результатом! Желаю благополучия, удачи и дальнейших успехов.

ИСТОЧНИК KP.RU