«Ахмат-сила»: Чеченский чемпион приготовил подарок на день рождения Кадырову
В городе Нур-Султан проходит чемпионат мира по спортивной борьбе. Воспитанник чеченского республиканского борцовского клуба «Ахмат» Абуязид Манцигов в весовой категории до 72 кг занял первое место и стал чемпионом.
После триумфального для себя выступления спортсмен посвятил победу главному болельщику и мотиватору главе Чечни Рамзану Кадырову.
— Нам бы хотелось посвятить эту победу Рамзану Кадырову в преддверии его дня рождения. Ахмат – сила! — добавил чемпион.
Кстати, свой день рождения чеченский лидер празднует 5 октября. В этот же день в республике отмечается День Грозного.
Тем временем сам Рамзан Кадыров отметил спортсмена и даже поздравил его с победой в соцсетях.
— В финальной схватке за титул чемпиона мира Абуязид Манцигов не оставил ни одного шанса на победу сопернику, выиграв в сухую — 9:0, — пишет чеченский лидер. — Наш спортсмен уверенно провёл все встречи в ходе мирового первенства. Триумф чеченского борца принёс первую золотую медаль в актив сборной российской команды. Я поздравляю нашего чемпиона мира с отличным результатом! Желаю благополучия, удачи и дальнейших успехов.
ИСТОЧНИК KP.RU